Arrestate 'ladre acrobate' a Torino

(ANSA) - TORINO, 7 APR - Si sono arrampicate lungo le grondaie di un condominio, a Torino, per rubare in casa di una 50enne, ma sono state notate da una vicina della vittima e arrestate dai carabinieri. Si tratta di due donne di 14 e 18 anni, residenti al campo nomadi di strada dell'Aeroporto e soprannominate dagli investigatori 'ladre acrobate' per l'abilità di arrampicarsi sugli edifici.

Le due ragazze hanno forzato la porta del balcone, al secondo piano di un palazzo in via Medici, poi hanno preso i gioielli e sono scappate. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno fermato la minorenne mentre fuggiva per le scale. La 18enne è stata intercettata dopo essere salita sul cornicione. Un militare l'ha convinta a scendere.