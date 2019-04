Teatro: al Gobetti Il cielo su Torino

(ANSA) - TORINO, 6 APR - Torna, per la quinta edizione al Teatro Gobetti di Torino, dall'8 al 19 aprile, 'Il Cielo su Torino', all'interno della Stagione del Teatro Stabile. Come negli anni precedenti il pubblico avrà la possibilità di assistere alle ultime creazioni di alcuni tra i più interessanti artisti torinesi emergenti, selezionati attraverso un bando promosso dal Teatro Stabile di Torino in collaborazione con Tap/ Torino Arti Performative. Apre la rassegna, in prima nazionale, 'The Whip Hand' (Il colpo di frusta) di Douglas Maxwell, regia di Mauro Parrinello, spettacolo animato da un dissacrante humor. In scena un interno familiare tipicamente borghese con al centro una festa di compleanno che diventa pretesto per una battaglia verbale che scava nei fantasmi del passato per espiare un antico peccato. Tra gli altri spettacoli anche 'O dissi a te' di Giulia Bavelloni e Chiara Lombardo, un''indagine di quartiere' sulla figura di Ulisse centrata sui temi della resilienza e del viaggio come destino umano.