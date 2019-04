Mazzarri amaro, dovevamo vincere

(ANSA) - PARMA, 6 APR - Occasione mancata per il Torino, che col pari di Parma, non riesce ad allungare il passo nella corsa europea. Walter Mazzarri lo sa bene: "Oggi - ha detto - meritavamo di vincere e dovevamo vincere. Un punto che mi fa molto arrabbiare. Non trovo scuse, ma i ragazzi che tre giorni fa con la Sampdoria erano stati lucidissimi oggi hanno fatto più errori". E' serio come non mai il tecnico del Torino che continua: "Ci è mancato il gol, ma ci è mancato anche l'ultimo passaggio. E non siamo stati lucidi di fronte alle provocazioni avversarie degli ultimi minuti. E' stata una partita nervosa e sinceramente non avevo visto un Parma così nervoso con l'Atalanta - sottolinea maliziosamente il tecnico granata - E noi non abbiamo potuto fare altro che rispondere calcio su calcio per cercare di portare a casa il risultato".