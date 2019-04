Torino Jazz Festival con 320 artisti

(ANSA) - TORINO, 5 APR - Nove giorni di festival in 24 sedi, 320 musicisti, 82 concerti di cui 70 a ingresso gratuito, 40 jazz blitz, 3 marching band, un workshop, una mostra. Sono i numeri della 7a edizione del Torino Jazz Festival, dal 26 aprile al 4 maggio. Un evento diretto da Diego Borotti e Giorgio Li Calzi che esplora le varie anime del jazz che a Torino ha radici profonde. Fra gli artisti, Joshua Redman, Fred Frith, Enrico Pieranunzi, Jon Balke, Randy Brecker, Bugge Wesseltoft, Kyle Eastwood. Oltre che nei luoghi più tradizionali, la musica arriverà anche in alcuni più insoliti, come ospedali, centri di accoglienza e il carcere. Numerose le performance all'aperto per dar vita a una rassegna diffusa. "Lo scorso anno la città ha premiato il Festival - dice la sindaca Chiara Appendino - che parte da quel successo che ha il suo punto di forza nella scelta di creare un solido legame con tutto il mondo del jazz del territorio. Il tentativo è di suscitare curiosità verso il mondo del jazz che non deve essere considerato di nicchia".