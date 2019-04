Juventus-Milan, l'arbitro è Fabbri

(ANSA) - ROMA, 5 APR - E' Fabbri l'arbitro designato per Juventus-Milan, anticipo di campionato che si giocherà domani alle 18. L'altro anticipo Sampdoria-Roma (ore 20.30) è stato invece affidato a Mazzoleni. Domenica all'Olimpico per Lazio-Sassuolo ci sarà Abisso, mentre il posticipo serale di domenica Napoli-Genoa sarà diretto da Pasqua. Per Inter-Atalanta c'è Irrati.