Juve: morto Leoncini, gloria anni '60

(ANSA) - TORINO, 5 APR - L'ex calciatore della Juventus Gianfranco Leoncini, è morto oggi all'ospedale di Chivasso (Torino), dove era ricoverato da qualche settimana. Aveva 79 anni. Originario di Roma, Leoncini ha vestito la maglia bianconera per dodici stagioni per poi passare all'Atalanta e al Mantova. Ha collezionato con la Juventus 289 presenze in campionato tra il 1958 e il 1970, vincendo tre scudetti e altrettante coppe Italia. Due, invece, i gettoni con la Nazionale, di cui uno al Mondiale del 1966. Terzino sinistro per gran parte della carriera, si era ritirato nel 1974. Negli anni Ottanta aveva contratto una forma di leucemia dalla quale era riuscito a guarire.