Juve, Allegri "CR7 sta meglio"

(ANSA) - TORINO, 5 APR - "Ronaldo sta meglio. A 5 giorni dalla partita di Amsterdam ci sono buoni segnali, vedremo l'evolversi ma lui sta facendo di tutto per esserci. Speriamo che sia a disposizione ma domani con il Milan assolutamente non ci sarà". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juve-Milan e a pochi giorni dell'andata dei quarti di Champions. Ma CR7 può essere convocato già per domani? "Assolutamente no", è la risposta del tecnico dei bianconeri.