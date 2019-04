George Benson all'Arona Music Festival

(ANSA) - TORINO, 5 APR - Approda alla seconda edizione di Arona Music Festival, il 12 luglio sul lago Maggiore, un'icona mondiale della storia della musica, George Benson, fra i più raffinati ed eleganti chitarristi della scena internazionale, dotato di uno straordinario talento vocale. Un grande concerto prodotto da D'Alessandro e Galli.

Con la sua mitica chitarra Ibanez, e il suo inconfondibile stile, Benson proporrà brani che hanno fatto la storia musicale degli ultimi decenni, come 'Give Me The Night Turn Your Love Around', 'On Broadway', 'Nothing's Gonna Change My Love For You', 'Song For My Brother'.

Nato e cresciuto a Pittsburgh, in Pennsylvania, ha iniziato a suonare a 7 anni l'ukulele in una drogheria, in cambio di pochi dollari, a 8 la chitarra in un nightclub senza licenza, fino a quando la polizia l'ha chiuso, a 10 ha registrato il suo primo singolo, 'She Makes Me Mad'. Da lì una carriera senza fine, anche a fianco di mostri sacri come Miles Davis e Stevie Wonder, Quincy Jones e tanti altri.