Cosplayer al Museo del Cinema di Torino

(ANSA) - TORINO, 5 APR - In omaggio a Torino Comics, la mostra mercato del fumetto in programma al Lingotto di Torino dal 12 al 14 aprile, il Museo del Cinema organizza domenica alla Mole Antonelliana una sorta di festa nel nome del travestimento e dei cartoon a sua volta legata alla mostra in corso 'Gulp!Goal!Ciak! Cinema e Fumetti'.

Per l'occasione il pubblico può entrare al Museo travestito dal suo eroe dei fumetti preferito e incontrare i famosi Cosplayer e farsi fotografare con loro. Per i più piccoli è anche a disposizione un trucca bimbi per trasformarsi nel personaggio preferito.

L'evento è realizzato in collaborazione con Torino Comics nell'ottica di una promozione reciproca: chi si presenta a Torino Comics con il biglietto d'ingresso del Museo del Cinema può usufruire dell'ingresso ridotto a 11; mentre chi si presenterà al Museo con il biglietto di Torino Comics può usufruire del biglietto ridotto a 9. Analoga la promozione per la mostra 'Calcio e Fumetti' allo Juventus Museum.