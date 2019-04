(ANSA) - TORINO, 5 APR - Parma è una tappa "fondamentale" per il Torino, aggrappato all'ultimo vagone del treno che porta in Europa. Walter Mazzarri non può che essere d'accordo con il suo presidente Urbano Cairo: "Inutile - dice il tecnico granata - parlare di obiettivi se dopo la vittoria di mercoledì andremo a Parma a fare una prestazione simile all'andata". Contro i ducali, infatti, c'era stata una delle prove più deludenti del Toro di quest'anno, subito in doppio svantaggio per i gol di Gervinho e Inglese e costretto a una rimonta improduttiva.

I granata non vogliono più rallentare il passo, ora che sono addirittura vicini alla zona Champions. E si affida al carisma e alla combattività di Belotti, salito a quota 12 gol, cinque centri nelle ultime cinque partite: "E' un calciatore eccezionale, - osserva Mazzarri - lavora sulla parte tecnica con la volontà di un ragazzino. E' esperto, una forza della natura, ma non deve alzare la testa dal manubrio: lui è determinante per noi".

Al 'Tardini' sarà un'altra prova di maturità. "La parola maturità viene usata un po' troppo nei nostri confronti - ha spiegato a Torino Channel il tecnico, che oggi non ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita -, dobbiamo invece migliorare nella continuità di rendimento. Nel girone di ritorno lo stiamo facendo, speriamo di continuare così o magari di migliorare".

Mazzarri non si fida del Parma che, dopo un ottimo inizio di stagione, con successi prestigiosi tra cui quello in casa del Torino, ha patito una flessione: nel girone di ritorno ha conquistato solo 5 punti, solo il Chievo ha fatto peggio.

"Essendo una neopromossa - è la considerazione del tecnico granata - avrebbero firmato per essere in questa situazione, hanno fatto molto bene fino a ora, ce lo ricordiamo noi cosa ci fecero all'andata".

Senza gli squalificati Lukic e Aina e con Iago Falque ancora indisponibile, Mazzarri recupera De Silvestri. (ANSA).