'Partita del cuore', 27 maggio con CR7

(ANSA) - TORINO, 4 APR - Sarà Cristiano Ronaldo a dare il calcio d'inizio alla 'Partita del cuore' che il 27 maggio all'Allianz Stadium di Torino opporrà, in una serata benefica, la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca. Fra i campioni dello sport attesi i piloti della Ferrari Vettel e Leclerc, gli ex calciatori Zanetti, Totti e Albertini. Gli allenatori delle due squadre saranno Michel Platini, con Gianluca Vialli come vice, e Gianni Morandi. L'incasso ottenuto dalla vendita dei biglietti e dagli sms solidali - dal 9 maggio al 9 giugno a un numero che sarà comunicato nei prossimi giorni - sarà devoluto a Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo e Fondazione Telethon. Obiettivo, dichiarato dal capitano dei Campioni per la Ricerca Andrea Agnelli, "battere il record del 2015 di 2 milioni e 11 mila euro".