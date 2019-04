Maltempo in Piemonte, 1mt neve su Alpi

(ANSA) - TORINO , 4 APR - Quasi un metro di neve in 24 ore sulle Alpi del nord Piemonte dove, a quote più basse, sono caduti fino a 100mm di pioggia. È tornato il maltempo su tutta la regione dopo due mesi di siccità quasi totale. Per oggi resta l'allerta gialla nei bacini idrografici settentrionali, dal Biellese all'Ossola, con rischio valanghe al grado 4 ('forte', su una scala europea che arriva fino a 5, 'molto forte'). Dal pomeriggio tempo in miglioramento, prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) la cui rete di stazioni metro ha registrato 100mm di pioggia a Mergozzo (Vco), 64 a Sambughetto Valstrona (Vco); 85 cm di neve fresca sul Monte Moro, sopra Macugnaga (Vco), ma la precipitazione, sia pur meno abbondante, ha interessato tutto l'arco alpino: al Pian del Sole di Bardonecchia (Torino), 42 cm di neve.

Scuole chiuse nelle valli Antigorio e Formazza (Vco), è interrotta la ferrovia tra Domodossola e la Svizzera per alberi sui binari nel Canton Vallese. Garantiti i collegamenti con Milano.