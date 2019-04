Laparoscopia rene su paziente sveglio

(ANSA) - TORINO, 4 APR - Intervento sena precedenti alle Molinette della Città della Salute di Torino. L'equipe del professor Paolo Gontero, direttore dell'Urologia universitaria, ha asportato un rene in laparoscopia a un paziente obeso, di quasi 170 chili. L'anestesia totale rischiava di essere fatale per l'uomo, che è stato quindi operato da sveglio. Il dottor Fabio Gobbi ha proposto una anestesia spinale e l'intervento ha avuto successo. Nella letteratura mondiale, sostengono i sanitari delle Molinette, non esistono casi analoghi.

"L'anestesia periferica è stata la chiave di successo di questo intervento, perché ha consentito di ridurre l'impatto chirurgico in un paziente che, per la sua fragilità, non avrebbe probabilmente superato l'intervento", spiega Gontero. "La collaborazione multidisciplinare è ciò che ha permesso di sperimentare un approccio innovativo - sottolinea - che consentirà di effettuare interventi di laparoscopia oncologica urologica anche in altri pazienti con rischio operatorio molto elevato".