Derby Mole: Lega pronta a cambiare data

(ANSA) - TORINO, 4 APR - Il derby Juve-Toro potrebbe essere spostato dal 4 maggio, giorno del 70/o anniversario della tragedia di Superga. "La Lega Serie A - si legge in una nota - ha ben presente l'importanza della ricorrenza e si attiverà per variare il giorno di disputa dell'incontro, qualora si verificassero le condizioni per farlo mantenendo la regolarità del campionato, per permettere al club granata e alla sua tifoseria di commemorare i caduti del Grande Torino in un giorno libero da impegni sportivi". La Lega, nella stessa nota, sostiene anche che "la data al momento individuata per la disputa dell'incontro, il 4 maggio alle ore 15.00, potrà subire uno spostamento all'esito dei risultati in Champions League della Juventus ed anche in considerazione del sorteggio Uefa che eventualmente coinvolgerà la società bianconera nelle semifinali della competizione europea".