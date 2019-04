Szczesny:col Milan bisogna essere al top

(ANSA) - TORINO, 3 APR - "Con il Milan è necessario essere al massimo per vincere, sono una grande squadra". Wojciech Szczesny ha già voltato pagina e, il giorno dopo la vittoria di Cagliari, proietta la Juve al big match di sabato sera contro il Milan.

"All'andata abbiamo vinto 0-2, abbiamo fatto una delle partite più belle di quest'anno - ricorda il portiere bianconero che, nel match di andata, parò un rigore a Higuain -. Cristiano è venuto a darmi consigli prima del rigore, dato che aveva giocato con il 'Pipita' a Madrid. Da quella volta quando c'è un rigore viene a parlare con me e questo mette in difficoltà l'attaccante che calcia".