Salone Libro girerà il mondo

(ANSA) - TORINO, 3 APR - Il Salone del Libro di Torino girerà il mondo con i migliori scrittori italiani per creare sinergie e tessere relazioni internazionali. La prima tappa sarà a Madrid, all'Istituto Italiano di Cultura, dove il 4 aprile alle 20 il direttore Nicola Lagioia presenterà il salone con le scrittrici Evelina Santangelo e Claudia Durastanti, il poeta Luis García Montero direttore dell'Instituto Cervantes, e gli autori spagnoli Lorenzo Silva e Laura Freixas.

Il 25 aprile toccherà Buenos Aires, anche in collaborazione con la 46 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno dei più importanti eventi editoriali in America Latina. Sarà dato il via a Quadrante Sud, progetto che porterà tutto l'anno scrittori italiani nella capitale argentina, a partire da Sandro Veronesi.

L'ultima tappa sarà a Londra in occasione del Fill, Festival of Italian Literature in London, che incrocia le voci di grandi autori italiani e anglofoni per discutere dei temi più attuali.