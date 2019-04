Kean: Pogba e Balotelli, "Tutti uguali"

(ANSA) - TORINO, 3 APR - Ci sono anche Paul Pogba e Mario Balotelli tra i calciatori che, dopo i buu razzisti di Cagliari, si schierano dalla parte di Moise Kean.

"Bravi italiani svegliatevi, non potete lasciare parlare per voi un piccolo gruppo razzista - scrive su Instagram Pogba - Sostengo tutte le lotte contro il razzismo - aggiunge l'ex bianconero ora al Manchester United -, siamo tutti uguali".

"Condanno il razzismo in qualunque forma e luogo, per sempre - dice Balotelli - Sebbene siamo divisi e diversi nel nostro destino, ma nient'altro deve dividerci". Balotelli ha postato la foto di Matuidi e Kean al termine della partita, citandoli nel messaggio insieme a Pogba.