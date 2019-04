Chiamparino e giovani @fridayforfuture

(ANSA) - TORINO, 3 APR - Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha incontrato nel pomeriggio una delegazione di giovani di @fridayforfuture. Al centro i temi dell'ambiente e le iniziative anche legislative della Regione in difesa della qualità dell'aria e per favorire una mobilità sostenibile.

Dai giovani, la richiesta di accelerare le procedure per affrontare il più in fretta possibile l'emergenza aria.

Chiamparino ha dimostrato attenzione per le preoccupazioni espresse dai ragazzi e ha risposto alle domande sulle competenze della Regione e gli sforzi per spostare la mobilità dalla gomma alla rotaia.

Al termine dell'incontro è stato espresso il reciproco interesse a fissare altri incontri di approfondimento.