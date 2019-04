Brizzi, a Torino ciak 'Se mi vuoi bene'

(ANSA) - TORINO, 3 APR - Sono in corso a Torino le riprese dell'ultimo film di Fausto Brizzi 'Se mi vuoi bene', commedia prodotta da Eliseo Cinema di Luca Barbareschi e distribuita da Medusa Film. Il film, tratto dall'omonimo bestseller del regista tradotto in trenta Paesi, viene girato tutto sotto la Mole, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e con una troupe composta per più del 50% da professionisti locali. La storia è quella di un avvocato depresso che vuole fare del bene ai suoi cari, ma finisce invece per rovinarne la vita.

"Siamo molto soddisfatti - afferma il presidente di Film Commission Paolo Damilano - di poter accogliere una produzione che vanta un cast di grande bravura e indiscutibile notorietà, dal regista ai tanti nomi di spicco del cinema italiano, a partire dal protagonista Claudio Bisio".

"E' il terzo film che giro a Torino dopo 'Maschi contro Femmine' e 'Femmine contro Maschi' che sono stati i miei più grandi successi - afferma Brizzi - quindi incrocio le dita".