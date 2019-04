Bonucci stoppa polemiche, no al razzismo

(ANSA) - TORINO, 3 APR - "A prescindere da tutto, no al razzismo". Leonardo Bonucci torna così, su Instagram, sui buu razzisti nei confronti di Moise Kean. Al termine della partita col Cagliari, il difensore della Juventus ha condannato i cori, ma ha anche bacchettato il compagno di squadra. "Kean sa anche lui che poteva fare qualche cosa di diverso. C'è stato uno sbaglio al 50% tra la curva e Moise". Parole che hanno ricevuto qualche critica, sui social, tanto che il giocatore ha preferito precisa la sua posizione pubblicando una foto che lo ritrae con Kean in maglia azzurra e il suo "no al razzismo". Senza se e senza ma.