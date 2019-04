Belotti fa volare il Toro, battuta Samp

(ANSA) - TORINO, 3 APR - Con una doppietta di Belotti il Torino batte la Sampdoria e vede l'Europa. Il Gallo segna ma è tutta la squadra di Mazzarri ad alzare la testa nello scontro diretto con i blucerchiati. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, davanti a 20 mila spettatori nonostante la pioggia, finisce 2-1: i granata staccano il rivale di questa sera in classifica e, in attesa dell'Atalanta, si piazza al quinto posto, piena Europa League ma anche a 4 lunghezze dal Milan e dalla zona Champions.

Fa tutto bene la squadra di Mazzarri, che non sente la mancanza dello squalificato Ola Aina e dell'infortunato Iago Falque. Al posto di quest'ultimo gioca un altro spagnolo, Berenguer, con Zaza di nuovo in panchina, mentre in mezzo alla difesa rientra N'Koulou. Nella Samp, Giampaolo sceglie Gabbiadini per fare coppia con l'ex Quagliarella, che patisce la marcatura dell'ottimo Izzo e a fine partita si porta a casa solo la maglia di Belotti. Il gol di Gabbiadini nel finale non basta ai blucerchiati: il Toro resiste e fa sua la partita.