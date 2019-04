Anarchici, 40 azioni solidarietà Asilo

(ANSA) - TORINO, 3 APR - Da Atene a Montevideo sono state una quarantina nell'arco di due mesi le azioni in Italia e in diversi Paesi del mondo rivendicate da gruppi anarchici come protesta per lo sgombero a Torino dell'Asilo Occupato, avvenuto il 9 febbraio, e in segno di solidarietà ai compagni arrestati.

I messaggi sono stati pubblicati e rilanciati da diversi siti internet di area. Nell'elenco compaiono l'affissione di striscioni, i cortei, danneggiamenti di bancomat, dimostrazioni davanti a edifici pubblici, attentati incendiari. All'estero, in base a quanto si legge, le iniziative sono state portate avanti in Grecia, Spagna, Germania, Austria, Messico, Uruguay.