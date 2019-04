Vinitaly con 600 produttori piemontesi

(ANSA) - ASTI, 2 APR - Per il secondo anno consecutivo la superficie complessiva dei vigneti in Piemonte torna a crescere, dopo decenni di contrazione. Lo ha detto sottolineato l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero intervenendo a Costigliole d'Asti alla presentazione del Piemonte vitivinicolo che parteciperà al Vinitaly, in programma a Verona dal 7 all'11 aprile. "Questo è un grande merito - ha detti e un'inversione di tendenza, un successo prima di tutto di coloro che tutti i giorni lavorano nei vigneti".

Al Vinitaly saranno 600 i produttori piemontesi presenti nel padiglione 10 insieme a Unioncamere e il Consorzio Piemonte Land of Perfection. Sono 42 le doc e 17 rappresentate , con 14 Consorzi di tutela, che rappresentano l'80% della produzione totale su 43.150 ettari, compresi i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato riconosciuti dall'Unesco. In programma degustazioni anche di Vermouth e grappe. Nella 'cittadella della gastronomia il ristorante Piemonte è curato da chef stellati.