Torino, Circolo Design si apre a città

(ANSA) - TORINO, 2 APR - Una nuova casa per il design dove far incontrare i soggetti che gravitano nel settore ma anche aprirsi alla città e indagare le tematiche attuali. Apre la nuova sede del Circolo del Design di Torino che, dopo 3 anni e oltre 30 mila ingressi negli spazi della Camera di Commercio, si rinnova nel Palazzo Costa Carrù della Trinità sotto la direzione di Sara Fortunati.

Oltre a spazio per incontri, come i tradizionali 'Mercoledì del Design' su 4 filoni tematici dalle grandi imprese del territorio all'innovazione sociale, il nuovo Circolo ospiterà workshop e mostre. Quella inaugurale, 'Atlante immateriale', è dedicata al confronto fra sapere artigianale piemontese e la cultura contemporanea del design. Per l'occasione è stata anche realizzata un'opera inedita dalla designer Sara Ricciardi con l'artigiano Simone Desirò. Nel nuovo circolo trovano spazio una biblioteca, un'area store con una sezione dedicata ai progetti e uno spazio, l'Officina del presente, per promuovere e produrre la cultura del progetto.