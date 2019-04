Lions Day, visite gratuite a Torino

(ANSA) - TORINO, 2 APR - Screening e visite mediche gratuite sono in programma a Torino il 7 aprile, nel campus medico allestito in occasione del Lions Day 2019 in via Roma, nel tratto fra piazza San Carlo e via Bertola. A disposizione, i medici di Humanitas Gradenigo e Humanitas Cellini.

"Si tratta - affermano i direttori sanitari delle due strutture, Domenico Tangolo e Renata Ranieri - di un segnale di attenzione verso il territorio. L'Ospedale e la Clinica sono più che mai impegnati nel mettere al servizio della propria comunità di pazienti quanto può risultare utile in fase di prevenzione.

Per una volta visite ed esami non si svolgeranno negli studi medici ma in spazi allestiti nel cuore di Torino, un modo nuovo per invitare ai comportamenti virtuosi legati alla prevenzione".

La giornata è organizzata dal Lions Club International in collaborazione con numerosi enti, associazioni e strutture sanitarie.