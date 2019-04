Italia 150: assolto Alberto Vanelli

(ANSA) - TORINO, 2 APR - Non sarà portata in appello l'accusa d'abuso d'ufficio nei confronti di Alberto Vanelli, in qualità di vice presidente esecutivo del Comitato Italia 150. Il sostituto procuratore Giancarlo Avenati Bassi ha comunicato al collegio giudicante la decisione di non procedere ritenendo corretta l'assoluzione sentenziata in primo grado. Vanelli era stato accusato di abuso d'ufficio per fatti legati alla gestione delle mostre organizzate alle Ogr per le Olimpiadi Invernali del 2006. Periodo nel quale si avvicendarono alla presidenza della Regione Piemonte Mercedes Bresso e Roberto Cota con conseguenti variazioni di programmazione culturale.

Situazione che portò ad un braccio di ferro tra amministrazione e società coinvolte e a voci di corruzione e favoritismi.

"Sono davvero felice dell'esito di questa lunga vicenda.

Ringrazio i miei legali Anna Ronfani e Fulvio Gianaria e le tante manifestazioni di solidarietà, amicizia e fiducia che mi sono state manifestate", ha dichiarato Alberto Vanelli.