Boscaiolo muore travolto da albero

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 2 APR - Un uomo di 66 anni, Bruno Allasina, è morto questa mattina nel Cuneese, schiacciato dal tronco di un albero che stava tagliando. L'incidente, sulla cui dinamica è in corso l'accertamento, è accaduto nei boschi di Venasca, in valle Varaita.

Vani i tentativi di salvare la vita al boscaiolo, le cui generalità non sono ancora state rese note, da parte del Soccorso Alpino e dell'equipe medica del 118.