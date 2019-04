Appendino, continuo con maggior forza

(ANSA) - TORINO, 2 APR - "Non ho nessuna intenzione di alzare polemiche o inasprire i toni, credo di aver fatto in questi 3 anni quello che un sindaco deve fare per la sua città e continuerò a farlo". A dirlo, a margine della presentazione del Circolo del Design, la sindaca di Torino Chiara Appendino parlando del plico esplosivo ricevuto ieri.

"Da parte mia - ha ribadito - c'è massima serenità. Il sindaco lavora per la sua città, questo ho fatto fino ad oggi e continuerò a farlo con maggior forza e determinazione".