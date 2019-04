Anarchici sul web, dobbiamo alzare testa

(ANSA) - TORINO, 2 APR - "La favoletta dei buoni e dei cattivi non convince ormai nessuno dei tanti che si sono mobilitati dallo scorso 9 febbraio. La consapevolezza, semmai, è che se non si trova il modo di alzare la testa, facendo fronte a una violenza statale destinata ad aumentare e che non si esaurisce certo nella sua propaggine armata, ci ritroveremo con le teste spinte sempre più a fondo nel cesso, e ci resterà per lo più la possibilità di annaspare, soli e impauriti". E' la conclusione di un lungo articolo, apparso su siti web di area antagonista, a commento della manifestazione degli anarchici che si è svolta a Torino sabato scorso.

La data del 9 febbraio è quella dello sgombero dell'Asilo Occupato.