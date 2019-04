Tav: Confindustria, no pericoli salute

(ANSA) - TORINO, 1 APR - Smentisce che dallo scavo possano derivare pericoli per la salute umana e, più in generale, che l'impatto ambientale sulla valle possa avere risultati negativi la quarta puntata della campagna informativa digitale sulla Torino-Lione di Confindustria Piemonte. Protagonista Patrizia Paglia, presidente di Confindustria Canavese.

"I cantieri del tunnel di base della Torino-Lione - spiega Patrizia Paglia - sono sottoposti a rigorosi controlli ambientali. Sono state installate 40 centraline che finora hanno effettuato decine di migliaia di rilevazioni fino a 15 chilometri di distanza dal cantiere. Risultato? Assenza di amianto e di uranio. Ma c'è di più - continua - Il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia consentirà tre cose importantissime: minore congestione e incidenti sull'autostrada, 40% di risparmio sui costi di trasporto e 3 milioni all'anno di tonnellate di CO2 in meno nell'ambiente".