Mercato moto accelera, a marzo +27,1%

(ANSA) - TORINO, 1 APR - Accelera il mercato delle moto, che nel mese di marzo fa registrare in Italia un incremento del 27,1%, rispetto allo stesso mese del 2018, con un totale di 25.083 veicoli immatricolati. Gli scooter, che l'anno scorso presentavano una perdita del -20,5%, nell'ultimo mese realizzano 12.593 unità pari al +29,8%, mentre le moto con 12.490 pezzi mostrano comunque una crescita del +24,5%. Ancora in flessione i veicoli 50cc, che hanno totalizzato 1.413 (-4,7%).

"In un panorama dell'automotive in calo, le due ruote sono in controtendenza con un recupero significativo di volumi di vendita ritenuti più che soddisfacenti. Speriamo che lo scenario economico generale, oggi incerto, possa volgere al meglio per contrastare le previsioni di stagnazione", afferma Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori che rende noti i dati.