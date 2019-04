Brucia deposito, nube per decine km

(ANSA) - PINEROLO (TORINO), 1 APR - Da cinque giorni brucia un enorme deposito di legnami e scarti di lavorazione a Frossasco (Torino) e una nube grigiastra si estende per decine di chilometri tra le province di Torino e Cuneo. La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta affidata ai pm Gianfranco Colace e Francesca Traverso.

Il rogo, scoppiato nella notte tra mercoledì e giovedì scorso nell'area di stoccaggio dell'ex Annovati, passata alla proprietà turca Kastamonu, con oltre 30 mila tonnellate di scarti legnosi.

E' "tecnicamente sotto controllo" ma chi transita sulla vicina autostrada Torino-Pinerolo nota ancora, soprattutto di notte, le fiamme. E un'alta colonna di fumo è visibile da decine di chilometri di distanza.

Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte, che fin dalle prime ore di giovedì ha attivato i monitoraggi dei fumi, non ha rilevato criticità ma ha installato una serie di stazioni di rilevamento presso la scuola di Frossasco e nelle zone di possibile ricaduta dei fumi.