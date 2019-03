Una taglia sul piromane di Borgosesia

(ANSA) - VERCELLI, 31 MAR - Il deputato della Lega e sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani ha istituito una taglia di cinquemila euro per chi riesce a individuare il piromane che ha applicato fuoco in Valsesia mandando in fumo oltre mila ettari 1000 ettari di vegetazione. Ad annunciarlo è lo stesso parlamentare dopo i nuovi focolai che hanno interessato la Valsesia.

"Già diversi cittadini - dice Tiramani - ci hanno dato delle indicazioni utili, il cerchio intorno al piromane si stringe.

Chiediamo un rapido controllo da parte delle forze dell'ordine e un aiuto a chiunque possa fornirci informazioni utili ad individuare eventuali responsabili".

Intanto le fiamme hanno ripreso a bruciare i boschi sopra Serravalle Sesia: attualmente la zona è sorvolata da due canadair dei vigili del fuoco e un elicottero, mentre due squadre di vigili stanno operando da terra.