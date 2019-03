L'Ajax strapazza il PSV capolista

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Domenica da incorniciare per l'Ajax, prossima avversaria della Juventus nei quarti di finale della Champions League. La squadra allenata da Erik Ten Hag ha strapazzato il PSV Eindhoven capolista del campionato con un indiscutibile 3-1. I 'Lancieri' di Amsterdam hanno sbloccato il risultato al 21' grazie a un autogol di Schwaab e, dopo il pareggio di Luuk De Jong al 13' della ripresa, hanno ripreso il match in mano, andando a segno con Tadic su rigore al 27' e con Neres al 52' della ripresa, su assist di Tagliafico. Successo pesantissimo per l'Ajax che si è portato a -2 dai rivali del PSV, sempre al comando dell'Eredivisie dopo 27 partite con 67 punti. L'Ajax di punti, invece, ne ha 65.