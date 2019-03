Anarchici, 74 denunciati a Torino

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Sono 74 i denunciati dalla polizia a Torino per circostanze legate alle manifestazioni degli anarchici che ieri si sono svolti nel capoluogo piemontese. Si tratta di persone che erano state bloccate in via Aosta prima che potessero unirsi ai cortei e trovate in possesso di caschi, fumogeni, mazze, biglie di ferro. A svolgere gli accertamenti nei loro confronti è la Digos.

"Speriamo che i giudici non facciano sconti a nessuno", è il commento del ministro dell'interno, Matteo Salvini.