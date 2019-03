Trovato morto runner scomparso,è caduto

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - È stato trovato morto sul Monte Bo, spartiacque tra la Valle Sessera e la Valle Cervo in provincia di Biella, il runner di cui non si avevano più notizie da sabato scorso. Il corpo di Maurizio Fenaroli, 43 anni, era tra la cima del Bo e il Monte Manzo, a quota 2.200 metri, dove è probabile che sia precipitato durante una uscita. L'atleta era partito per una sessione di allenamento e non aveva fatto più ritorno a casa, dove viveva da solo. Per questo motivo le ricerche sono iniziate soltanto ieri, dopo la denuncia dei famigliari.

Nonostante non si conoscesse l'itinerario dell'uomo scomparso, che essendo un runner avrebbe potuto coprire notevoli distanze, il ritrovamento è stato rapido grazie alla collaborazione tra gli enti intervenuti. Alle ricerche hanno partecipato soccorso alpino, vigili del fuoco con l'elicottero Drago di Torino che ha effettuato il recupero, soccorso alpino della guardia di finanza, Croce Rossa e Protezione Civile.