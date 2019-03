Terrore bus, comunità islamica in piazza

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - 'Il terrorismo non ha religione'.

Attorno a questa scritta, su uno striscione, esponenti della comunità islamica di Alessandria hanno tenuto un presidio, oggi pomeriggio in piazzetta della Lega. L'iniziativa è stata promossa dopo l'episodio della scolaresca sequestrata sul bus a San Donato Milanese. "per affermare con forza - sottolinea Mohamed Lotfi, uno dei responsabili della moschea della vicina via Verona - che i fomentatori d'odio, i seminatori di violenza e di terrore non vinceranno. Non cederemo mai a un odio che ha colpito un pullman di scolari, ma anche moschee, sinagoghe, chiese, teatri, bar con l'unico obiettivo di dividere. Non passeranno, perché risponderemo con più dialogo e più conoscenza reciproca". In piazza anche bambini e ragazzi, ognuno portando il proprio messaggio scritto su un cartello.