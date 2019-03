Stars, grandi hit cantate da 240 coristi

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Michael Jackson, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Elton John, Madonna, U2, George Michael, Cindy Lauper e molti altri sono gli autori dei brani che hanno fatto la storia del rock e che questa sera e domani sera vengono riproposti da grandi solisti accompagnati da un coro di 100 voci in un concerto al Teatro Alfieri intitolato 'Stars'.

Lo spettacolo, firmato da Marco Caselle e Alex Negro, è promosso da Palco5, con Sunshine Gospel Choir, uno dei cori più rappresentativi di musica gospel in Italia.

Un viaggio attraverso i ritmi e le melodie più conosciute delle grandi star del rock e del pop, una carrellata di successi suonati dal vivo dalla band diretta dal Maestro Silvano Borgatta e cantati in versione corale e particolarmente emozionante.

Sul palco 5 cori torinesi, per un totale di 240 cantanti: il Sunshine Gospel Choir, partner del progetto, i Vocal ExCess, l'Accademia Internazionale del Musical, Casa Bit e Castagnole Community Choir. Dopo Torino il concerto parte in tournèe.