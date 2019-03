Torino blindata per corteo anarchici, arresti e denunce

Sabato pomeriggio 'blindato' per Torino, attraversata in lungo e in largo da un corteo di anarchici arrivati dall'Italia e dall'estero per 'riprendersi la città'. Il bilancio, ancora parziale, è di quattro arresti, nove denunce e otto fogli di via da parte delle forze dell'ordine, che hanno sequestrato bombe carta, maschere antigas, tirapugni, coltelli, bottiglie incendiarie, spranghe e molto altro ancora. "Abbiamo garantito la sicurezza dei torinesi e il diritto di manifestare liberamente nel rispetto delle regole a chi è sceso in strada. Chi quelle regole non voleva rispettarle è stato bloccato", commenta il questore Francesco Messina, che ha ricevuto i complimenti del capo della polizia, Franco Gabrielli.

L'arsenale sequestrato era al seguito di 200 anarco-insurrezionalisti. Francesi, spagnoli e greci che la polizia ha bloccato in via Aosta, alla periferia nord di Torino, già in mattinata. "Volevano condizionare l'intera manifestazione - spiega il questore - e, dopo essere stati identificati, verranno denunciati". In precedenza erano stati arrestati quattro giovani provenienti dal Veneto, perché fermati sull'autostrada Torino-Milano al casello di Rondissone. Avevano in auto bombe carta e altro materiale ancora. Un trentanovenne, frequentatore di un centro sociale nel Cremonese, è stato invece fermato su un treno a Novi Ligure (Alessandria) e denunciato; anche lui era in possesso del 'kit' completo per la guerriglia urbana.

Tra i denunciati anche quattro francesi, una cittadina olandese e un belga. Porto di armi o oggetti atti a offendere e resistenza i reati contestati a vario titolo. Il corteo, a cui ha preso parte un migliaio di persone, è stato il momento culminante di una mobilitazione in corso ormai dal 7 febbraio, giorno dello sgombero da parte delle forze dell'ordine dell'Asilo occupato, per 25 anni base sotto la Mole delle attività di anarchici e antagonisti. Da allora è stata una escalation di arresti, scarcerazioni, denunce, dimostrazioni contro la sindaca Appendino, parapiglia, tensioni, polemiche politiche. Fino ad oggi pomeriggio, quando gli 'anti-sistema' si sono ritrovati davanti alla stazione di Porta Nuova, dopo essere partiti da cinque differenti punti di una Torino insolitamente deserta, le serrande dei negozi abbassati e le strade vuote.