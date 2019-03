Cinema: Torino, rassegna su autismo e sindrome Asperger

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Torna a Torino dal 2 al 5 aprile, la 11/a edizione di Cinemautismo, la prima rassegna cinematografica italiana dedicata all'autismo e alla sindrome di Asperger. Per quattro giorni il centro città sarà pieno di cartelloni blu, colore simbolo dell'autismo.

Il programma si snocciola in tre cinema, il Lux, il Classico e il Massimo, sala del Museo Nazionale del Cinema.

Il cartellone, che propone una ricca selezione di pellicole tematiche provenienti da tutto il mondo, di cui 5 in anteprima nazionale, è organizzato dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema (Amnc), con la collaborazione di Angsa Piemonte, Gruppo Asperger Onlus, Anffas Onlus Torino, Angsa Biella, Omphalos e Fondazione Crt. Media partner Radio Energy. "Dopo 10 anni è difficile trovare sempre pellicole nuove su un tema così specifico - commentano i curatori, Marco Mastino e Ginevra Tomei - eppure anche quest'anno ci saranno interessanti film da tutto il mondo, dal Marocco, Turchia, Irlanda, Danimarca, passando per l'Uruguay". (ANSA).