Cede alta pressione, in arrivo temporali

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Primi temporali primaverili in arrivo, all'inizio della prossima settimana. E' la previsione di Smi (Società Meteorologica Italiana). Le prime piogge dopo un lunghissimo periodo di siccità sono attese a nord di Torino e sull'alto Piemonte poi dovrebbero estendersi al resto della regione. Ma è solo un "primo cedimento" dell'alta pressione che per due mesi ha regnato su tutto il nord-ovest. Il periodo meteo più 'movimentato' dovrebbe durare - prevede Smi - dal 3 al 7-8 aprile, seguito da una fase più soleggiata.

Secondo Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ci saranno deboli piogge con quota neve a 1.500-1.600 metri.