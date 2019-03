Anarchici verso Porta Nuova,chiusa metro

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - La stazione della metropolitana di Porta Nuova, a Torino, è stata chiusa in vista dell'arrivo della manifestazione degli anarchici. Chiusi col lucchetto anche i sottopassaggi pedonali.

Centinaia di anarchici stanno sfilando in corso Vittorio per raggiungere la stazione di Porta Nuova, in piazza Carlo Felice, dove è previsto il concentramento dei manifestanti che si sono mossi dagli altri punti di ritrovo. Il gruppo partito dal parco Valentino si è unito al corteo partito dal Campus Einaudi Tanti gli striscioni, tra cui 'Dall'Asilo all'Università, contro i padroni della città', 'Liberi tutti', 'Blocchiamo la città'. Il centro, di norma affollato per lo shopping del sabato pomeriggio, è praticamente deserto. Pochissime le auto che attraversano le vie, è stato appena chiuso corso Vittorio Emanuele.