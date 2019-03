Scialpinista biellese disperso Cervinia

(ANSA) - CERVINIA (AOSTA), 29 MAR - Uno scialpinista biellese di 63 anni risulta disperso da ieri a Cervinia. La notte scorsa i soccorritori hanno svolto fino alle 3 una ricerca via terra, nella zona alta del comprensorio sciistico, tra quota 2.500 e 3.600 metri, condotta da una squadra composta da guide del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza: non sono state trovate tracce del disperso. In particolare sono stati controllati alcuni itinerari fuoripista.

Questa mattina un primo sorvolo in elicottero ha avuto esito negativo ed è in corso un secondo tentativo. L'auto del disperso è stata trovata in un parcheggio a Cervinia.