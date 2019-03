Mauriziano, Azzolina direttore sanitario

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Carmen Azzolina, 51 anni, è il nuovo direttore sanitario dell'ospedale Mauriziano di Torino.

Prende il posto di Giovanni Messori Ioli, nominato dalla Regione Piemonte commissario dell'Asl di Asti. La nomina dell'attuale referente organizzativo della Direzione Medica dell'ospedale, è stata decisa da Maurizio Dall'Acqua, che del Mauriziano è il direttore generale.

"Sono felice della nomina della dottoressa Azzolina - afferma Dall'Acqua - Le sue qualità personali e professionali hanno consentito la scelta con un'ampia condivisione interna ed esterna di una professionista con un'ottima conoscenza dell'Azienda e pertanto in grado di garantire continuità".

Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1992, specializzata in Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, Azzolina conosce bene la realtà ospedaliera piemontese e torinese in particolare. Ha lavorato dal 1998 alle Molinette e dal 2017 al Mauriziano, ricoprendo incarichi di responsabilità in vari ambiti.