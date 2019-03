Intesa Sanpaolo per Biennale Democrazia

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Intesa Sanpaolo si conferma protagonista nelle iniziative culturali torinesi e rinnova il sostegno a Biennale Democrazia, la manifestazione promossa dalla Città di Torino e realizzata dalla Fondazione per la Cultura Torino. Per la sesta edizione, dedicata al tema 'Visibile Invisibile', la banca è Main Partner con tre incontri aperti al pubblico presso l'Auditorium del grattacielo - sempre più luogo di cultura nel cuore dei torinesi - e tre al Museo del Risparmio.

Tra gli ospiti: Branko Milanović, esperto internazionale sul tema delle disuguaglianze economiche; Rupert Younger, fondatore e direttore del Centre for Corporate Reputation dell'Università di Oxford e amministratore fiduciario dell'ente internazionale non-profit Halo Trust, la più grande organizzazione umanitaria di sminamento al mondo; il fisico Mario Rasetti, presidente e cofondatore della Fondazione Isi - Istituto per l'Interscambio Scientifico e consigliere della Commissione Europe esperto di Big Data del Politecnico di Torino.