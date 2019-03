(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Nasce in Piemonte la Giornata del Romanico, il 14 aprile, per fare conoscere a turisti e piemontesi abbazie, chiese e pievi romaniche diffuse in tutto il territorio piemontese. "Un patrimonio ricco e diffuso - spiega l'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi - capace di unire arte, storia, paesaggio e che può costituire il punto di partenza per un turismo sostenibile, all'insegna della spiritualità e del turismo outdoor. Un progetto non a casa lanciato nell'anno del turismo 'slow'".

L'iniziativa, aggiunge Parigi, "coinvolge tutti i soggetti interessati a promuovere le chiese romaniche e le aree limitrofe, per sviluppare una proposta unica di valorizzazione turistica con al centro beni architettonici, cultura, outdoor, turismo religioso, enogastronomia". Parigi ha anche annunciato un recente accordo per trasformare una ex scuola ad Albugnano (Asti) in un centro per il romanico con annessa enoteca "per promuovere i beni del nostro territorio in Italia e all'estero".