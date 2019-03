I grandi vini del Piemonte a Vinum

(ANSA) - ALBA (CUNEO), 29 MAR - La Primavera nelle colline piemontesi ha il profumo e il sapore dei grandi vini. Alba ha presentato la nuova edizione di Vinum, la fiera Nazionale dei vini di Langhe Roero e Monferrato in programma nella capitale delle Langhe Cuneesi dal 25 aprile al 5 maggio.

La 43esima edizione della "più grande enoteca all'aperto d'Italia" sarà la punta di diamante di un programma di eventi, oltre 250, che animeranno la primavera ad Alba. Vinum si snoderà lungo le vie del centro di Alba, in un susseguirsi di scorci affascinanti. I grandi vini rossi delle Langhe come il Barolo, il Barbaresco, il Nebbiolo, i bianchi delle Langhe, i vini del Monferrato, il Roero, il Roero Arneis, il Gavi, il Brachetto d'Acqui, il Dolcetto, l'Asti Spumante secco e dolce, il Moscato d'Asti e l'Alta Langa senza dimenticare le grappe e i distillati del Piemonte saranno al centro di degustazioni, incontri, workshop e assaggi. In tutto, 800 etichette e 400 produttori.