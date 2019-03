Droidcon, dedicato a sistema Android

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Torna a Torino Droidcon, l'evento internazionale dedicato al sistema operativo Android, utilizzato oggi da oltre il 70% degli smartphone venduti e candidato a diventare piattaforma per l'intelligenza artificiale.

L'appuntamento, firmato Synesthesia, è alle Ogr il 4 e 5 aprile, dove sono attese oltre 1.000 persone, che potranno incontrare sviluppatori e grandi esperti del settore, che animano la scena digitale legata al robottino verde. Sul palco si alterneranno divulgatori internazionali, con un'alta presenza femminile. Si parlerà non solo delle novità dal punto di vista del software, ma anche delle problematiche del settore, come la sicurezza di smartphone e tablet e i trend innovativi legati all'ingresso sul mercato dei dispositivi pieghevoli.

Il 6 e 7 aprile si terrà l'Hackathon Droidconpowered by Here e Yoox Net-A-Porter: una maratona in cui saranno messe alla prova le capacità dei partecipanti - un centinaio - che si sfideranno nella creazione di prototipi di servizi innovativi.