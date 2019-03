Cirio, al Piemonte serve altra velocità

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - "Amo la mia Regione. Questo, per me, è un onore. E adesso si corre, con le scarpe da ginnastica ai piedi. Perché il Piemonte ha bisogno di energia. Ha bisogno di un'altra velocità". Lo afferma Alberto Cirio, l'eurodeputato di Forza Italia che il centrodestra ha scelto come candidato presidente della Regione Piemonte. "Ringrazio innanzitutto il presidente Berlusconi per aver proposto il mio nome - dice - e i leader della Lega e di Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, per la fiducia che mi hanno dimostrato".

"Per arrivare ad oggi è stato necessario del tempo, è vero.

Ma io vengo da una terra dove la natura, da secoli, insegna agli uomini che bisogna saper aspettare. Che ogni cosa va lasciata maturare - osserva Cirio -. I nostri vini pregiati riposano al buio per mesi, anni. Ma quando finalmente vedono la luce, basta loro un istante per esprimere il meglio. E per comprendere che ogni giorno di quell'attesa ne è valsa la pena".