Allegri, Ronaldo gioca quando starà bene

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - "Ronaldo rientrerà quando starà bene e non ci sarà pericolo di ricaduta. Meglio perdere una partita che due mesi". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia della ripresa del campionato che vedrà la sua Juventus ospitare domani l'Empoli. Il portoghese, infortunatosi in Nazionale, sarà sottoposto "lunedì" agli esami di controllo. L'andata dei quarti di finale di Champions con l'Ajax è a rischio: "lui sa che, se non sta bene - dice Allegri -, sta fuori".